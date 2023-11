Eesti tarkvaraettevõte sõlmis Nissaniga lepingu

Ettevõtte teatel on agentuurimudelina tuntud lähenemise eesmärk kohaneda klientide muutuva ostukäitumisega ja aidata edasimüüjate võrgustiku ümberkorraldamisega, säilitades samas suurepärane kliendikogemus.

„Modera jaoks on tegemist väga suure sammuga, saamaks selliseks autotööstuse tarkvarapakkujaks, keda kõik originaalseadmete tootjad silmas peavad,“ ütles Modera nõukogu esimees Siim Vips pressiteates.

„Oleme Nissanile ülimalt tänulikud, et nad Modera oma partneriks valisid. Meie eesmärk on laiendada see koostöö ka teistesse piirkondadesse, pakkudes tarkvara nii agentuurimudeli kui ka traditsioonilise edasimüüjate mudeli kasutamiseks.“