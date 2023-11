Tegu on abikaasadega, nimetame neid Tiinaks ja Jüriks, kel on kolm last. Naise kontole ei laeku midagi, mehe omale laekub 80 eurot ja arestivaba sissetulek on mõlemal 1450 eurot. 2021. aasta maist selle aasta septembrini on aga kohtutäiturini jõudnud mõlema abikaasa vastu esitatud nõuded kogusummas 87 010,86 eurot.