Keskkonnaameti töötaja lugu: tööandja paindlikkus annab suure kergendustunde!

Kui ma viis aastat tagasi esimest korda Keskkonnaametisse tööle tulin, sain väga ruttu selgeks, et suurepäraste kaugtöövõimaluste pakkumine on selle asutuse jaoks väga tähtis. Selle olulisust ei pisendanud seegi, et tegelikult on Keskkonnaametil kontor igas maakonnas, mis tähendab, et meie töötaja jaoks on töökoht kodule nagunii päris lähedal. Ka need, kes kodus töötamise võimalust ei kasutanud, hindasid lihtsalt asjaolu, et selline võimalus on olemas. Mina ei olnud siinkohal mingi erand ja mulle meeldis, et sain vajadusel jääda koju lapse tervist „putitama“, selmet laps autosse visata ja teekond vanaema-vanaisa juurde ette võtta. Sellest kergustundest, et sa ei olegi ehk maailma kõige halvem vanem ja samas ka mitte tööandja jaoks sageli „kadunud“, saab ilmselt lõpuni aru vaid teine töötav lapsevanem. Nagunii tuleb elus pidevalt leida tasakaalukohti töö ja kõige muu elus juhtuva vahel. Seetõttu ei saa kaugeltki vähetähtsaks pidada, kui sinu tööandja on paindlik nii töötamise koha kui ka tööaja suhtes.