Hirm justkui käega pühitud. Üha vähem USA suurettevõtteid peab majanduskriisi riskiks

Praegune näitaja on väiksem ka viimase viie ja kümne aasta keskmisest (vastavalt 84 ja 60). Seejuures tuleb küll tõdeda, et analüüs on tehtud enne, kui 30 S&P 500 ettevõtet oli oma tulemustest raporteerinud. Ohumärk on aga asjaolu, et majanduslangust tõid enim esile finantsettevõtted, nagu näiteks pangad, kellel on majanduse seisule laiem vaade.