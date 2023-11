ARVAMUS | Miks tundub rohi teise tööandja hoovis rohelisem?

Paraku ringleb ettevõttesiseste karjäärivõimaluste kohta palju müüte. SEB personali ja koolituse divisjoni direktor Margit Pugal toob neist välja viis olulisemat ja lükkab müüdid ümber.

Müüt nr 1. Edasiliikumine sõltub ainult töötatud aastatest

Pikaaegsed töötajad on tööandja jaoks usaldusväärsemad ja tunnevad organisatsiooni tööviise, inimesi ja kultuuri. Samas ei ole need positiivsed omadused ettevõttesisese edasiliikumise seisukohalt alati võtmeteguriteks. Ühest küljest on küll oluline töötaja isikuomaduste ja teadmiste tundmine, teisalt on tähtsad ka hoiakud, väärtused ja eelnev töökogemus tervikuna. Järgmisele karjäärisammule võib kasuks tulla hoopis teistsugune tööalane taust või erinevad oskused, mida teistel ei ole, kuid on värbamise hetkel tiimis puudu.

Siiski on üsna ootuspärane, et ettevõttes juba kanda kinnitanud töötajad taotlevad suurema tõenäosusega edutamist. SEB-s on mitmeid näiteid kolleegidest, kes on suhteliselt lühikese aja jooksul organisatsioonisiseselt uuele positsioonile asunud, kas siis horisontaalselt või ka vertikaalselt. Mida suurem on organisatsioon, seda mitmekesisemad on ka võimalused.

Müüt nr 2. Minu juht teab, milline võiks olla minu järgmine samm

Tihti kipuvad töötajad eeldama, et nende otsene juht pakub neile ise uusi tööalaseid väljakutseid ja arenguvõimalusi. Samas kordavad personalispetsialistid ja karjääri coach’id mantrat, et karjäär on eelkõige inimese enda kätes.