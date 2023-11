Esimesed summad ei olnud suured – neli omavalitsust said kokku 14 664 eurot ja 86 senti. Kuid see on alles algus. Edaspidi summad kasvavad, sest enamik tuuleparke on praegu alles ehitusjärgus. Seejuures kasvab makstav tasu veelgi, kui tuulepargid hakkavad elektrienergiat tootma. Samuti tuleb juurde uusi tuuleparkide arendusi, mille ehituse alates peavad algama ka maksed.