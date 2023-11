Austraalia keelustab ühekordsete e-sigarettide impordi

Lisaks impordikeelule võtab Austraalia kasutusele uued seadused, et peatada ühekordselt kasutatavate e-sigarettide valmistamine, reklaamimine ja tarnimine riigis, kirjutab BBC.

Riik teeb laiemaid jõupingutusi, et lõpetada täielikult meelelahutuslik veipimine.

E-sigaretti on reklaamitud kui võimalust suitsetamisest loobumiseks, kuid Austraalia tervishoiuministri sõnul on see loonud hoopis uue põlvkonna nikotiinisõltuvuse.