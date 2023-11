Valgus tunneli lõpus: Euroopat rusuv kinnisvarakriis hakkab lõppema

Kinnisvarahaldusega tegelev firma Natixis Investment Managersi kolmapäeval avaldatud prognoosi kohaselt on ärikinnisvara tootlus nelja aasta jooksul kuni 2028. aastani umbes 9,2% aastas.

Prognoositakse, et Ühendkuningriigis, kus korrektsioon on olnud kiireim, saavutatakse parimad tulemused 10,7% aastase tootlusega. Aruande kohaselt on AEW üks esimesi, kes olukorrale hinnangu on andnud.

Ühendkuningriigi ja euroala intressimäärade kiire tõus viimase kahe aasta jooksul on peatanud Euroopa pikaajalise kinnisvarabuumi. Laohoonete väärtus on viimase 18 kuu jooksul langenud 30% ja büroode väärtus 20%.

„Asi, mis sel aastal on tõesti muutunud, on kinnisvara ümberhindamine,“ ütles AEW Euroopa strateegia- ja uuringute juht Hans Vrensen intervjuus Bloombergile. „Meie väljavaated 2024. aastaks on ehk üllatavalt positiivsed, sest näeme, et kinnisvara ümberhindamisega ollakse harjunud.“

Tavaliselt võtavad investorid kinnisvara ostmisel laenu, et suurendada oma tootlust, kuid intressimäärade kiire tõus ja aeglasem hinnakorrektsioon on seda dünaamikat muutnud.

AEW andmed näitavad, et vähenevate väärtuste ja rangemate laenutingimuste tõttu tekkinud rahastamispuudujääk tähendab siiski, et 90 miljardi euro suurune võlgade rahastamise puudujääk on veel täitmata.

AEW arvutused näitavad, et 16% kõigist laenuvõtjate poolt aastatel 2018–2021 võetud laenudest on tähtajaks maksmata. Augustis oli see näitaja aga suurem, 22%, seega on toimunud edusamm.