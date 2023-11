Võrklaev: mootorsõidukimaks soosib säästlikumaid sõidukeid

Valitsus arutab eelnõud järgmisel nädalal.

„Mootorsõidukimaksu eesmärgiks on kehtestada Eestis sõidukitele suunatud keskkonnamaks. Igal sõidukil on oma mõju meie teedele ja elukeskkonnale, lisaks veel nende tootmisega seotud mõjud – seega on maks laiapõhjaline ja väheste eranditega,“ sõnas rahandusminister Mart Võrklaev. „See aitab meil pidurdada seni ainult ülespoole liikuvat autostumist ja aegamisi muuta meie autoparki säästlikumaks. Eesti autopark on peaaegu kõige vanem ja saastavam Euroopas, ka on meil ELi keskmisest kõrgem sõidukite arv ühe inimese kohta.“

Võrklaev lisas, et tänases keerulises eelarve olukorras on mootorsõidukimaks ka täiendav tuluallikas riigieelarvele. „Samal ajal on meil tugev surve liikuvusreformi rahastamiseks, kuhu järgmisel aastal suuname juba täiendavalt ca 50 miljonit eurot, lisaraha on vaja ka teede investeeringuteks.“

Eelnõu kooskõlastusringil laekus palju sisulist tagasisidet, et eelnõus pakutud registreerimistasu lahendus võib soosida vanemate sõidukite soetamist. „See on meile juba praegu probleemiks ja me ei soovi selle trendi süvenemist. Soodustamaks pigem uuemate sõidukite soetamist, muutsime Eesti registrisse esmasel sissekandel makstava registreerimistasu puhul mõnevõrra vanusekordaja mõju ja tasu vähenemine toimub 1-15 aasta vanuste autode puhul. „Näiteks neli aastat vana Škoda Octavia puhul oleks registreerimistasu nüüd 1578 eurot, aga varasemalt oleks see olnud 1925 eurot,“ sõnas rahandusminister.

Iga aasta tasutava mootorsõidukimaksu puhul Võrklaeva sõnul erilisi muudatusi ei tehtud. „Need autod on juba Eestisse toodud ja siin kasutusel ning kui need on töökorras, on mõistlik neid ka edasi kasutada, samas peaks kõrgem aastamaks panema inimesi mõtlema, kas ehk võiks vahetada sõiduvahendi väiksema ja vähem saastavama vastu,“ lisas Võrklaev.

Vanusekordajat võetakse nii registreerimistasu kui mootorsõidukimaksu puhul jätkuvalt arvesse üksnes eraisikute omanduses olevate sõiduautode puhul.