Eile oli mitmetel klientidel Telia TV teenus häiritud. Ettevõte selgitab põhjust

Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf kinnitas, et eile oli vahemikus kell 19-20 tehniline rike, mis mõjutas paljudel klientidel Telia TV teenuse kasutamist. Häiritud oli näiteks telekanalite vaatamine, telerit sisse lülitades kuvas ekraanil osadele klientidele veateade. Samas oli kliente, kellel tõrkeid ei esinenud.

Seoses Telia TV teenuse häiretega tekkis ajutine ülekoormus ka veebipõhises iseteeninduses, kuhu mitmed kliendid pöördusid lisainfo saamiseks. Neudorf sõnas, et nad reageerisid häiretele koheselt ning pärast kella 20 oli TV teenuse töö taastunud. Telia vabandab klientide ees, keda eilne rike mõjutas.

Neudorf lisas, et hetkel on neil käsil rikke põhjuste täpsem analüüs. „Teeme omalt poolt kõik, et tulevikus sarnast intsidenti vältida.“ Samuti analüüsivad nad erinevaid võimalusi, kuidas muuta klientide informeerimine võimalike teenustega seotud häirete korral tõhusamaks.