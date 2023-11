Freedom Finance Europe’i purjetajad võitsid 2023. aasta Euroopa purjetamise meistrivõistlustel pronksmedali

„Kuna olen ise purjetaja, oli minu pikaajaline unistus tuua meie kodumaale suured purjetamise meistrivõistlused ja täna on see unistus ka täitunud. Minu ja Freedom Finance Europe’i jaoks on suur au võõrustada professionaalseid võistkondi kogu Euroopast ning nautida meeskonnavaimu ja tõelist võistlust Küprosel. Soovin tänada Euroopa purjetamise meistrivõistluste osalejaid, partnereid ja külalisi, kes tegid sellest tõeliselt tähelepanuväärse spordipeo,“ sõnas Freedom Finance Europe’i tegevdirektor ja purjetamismeeskonna Freedom1 kapten Evgenii Tyapkin.