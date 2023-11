KUULA | Majandusaruanne: kõigest pooled Eesti korteriühistud on end „jamade“ vastu kindlustanud

„Ühistute põhiline ülesanne on hoida oma hoone korras selliselt, et ühtegi probleemi selles poleks ja inimeste elud selles majas oleksid muretud ning ohutud. Peamine asi on ikka ennetada probleeme, kuid kindlasti peaks igal majal olema ka kindlustus, mis tagaks, et õnnetuse korral saaks taastada selle, mis oli varem. Kindlasti tahad minult küsida, et mis saab siis, kui korter on küll kindlustatud, aga ühistu ei ole maja karpi kindlustanud? Sisult ongi korteriomanik kaitseta. Saab küll korteri siseviimistluse hüvitise rahas, kuid seni kuni majal välisseinu ja katust ei ole, ei saa kodu korda,“ räägib Potsepp.

Inimestel ongi paljuski võltsturvatunne, et kui korter ja selles olevad asjad on kindlustatud, siis ongi kõik hästi. Kuid korteri kindlustus ei ehita üles maha põlenud või veekahjustusega kortermaja „kesta“. Niisiis, soovitus: võtke kohe ühendust oma ühistuga ja uurige, kas kortermajal endal on ka kindlustuskaitse peal!

Stöör mainib, et aina levinum on teha hoonetele koguriski kindlustus, mis katab nii tulekahjud, veeõnnetused, tormikahjud ja paljud muud õnnetusjuhtumid. „Korteriühistu kindlustab enamasti nii ära kogu kaasomandi – välisseinad, kandekonstruktsioonid, vundament, katus, küttesüsteem, liftid ehk selle osa, mida korteriomanikud ühiselt kasutavad. Seal hulgas kindlasti maja üldised seadmed – kütte- ja jahutusseadmed, ventilatsiooniseadmed ja nii edasi,“ lisab Stöör.

Eesti Kindlustusseltside Liidu juhatuse liige lisab, et kindlustuse sõlmimiseks tuleb võtta aega ja teha see ära korralikult. Millal on siis saadud kokku hea leping? „Siis kui kõik võimalikud riskid on kindlustatud – lisaks tulele, veele, tormile ka ühistu vastutus ja erinevad seadmerikked. Kindlasti vaadake üle ka millised on kindlustusvõtja kohustused, et leping ja kaitse ikka kehtiks,“ mainib Potsepp.