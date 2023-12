Iga seitsmes personalispetsialist usub, et mehed on paremad tippjuhid

Samal ajal tunnistas iga viies personalispetsialist, et nad ei soovi palgata noori naisi, kuna nad kardavad, et need naised jäävad peagi rasedaks ja emapuhkusele, vahendab The Guardian. Lisaks näitasid tulemused, et just nooremad personalispetsialistid kipuvad naisi rohkem alahindama.

Uuringu viis läbi heategevusorganisatsioon Young Women’s Trust, kelle tegevjuhi Claire Reindorpi sõnul olid tulemused kohutavad ning näitasid, et Inglismaa ja Wales on jätkuvalt „pimedas keskajas“. Ta lisas: „Võiks arvata, et sellised vaated surid välja koos dinosaurustega.“

„On šokeeriv, et personalispetsialistid usuvad endiselt, et mehed sobivad tippjuhtideks naistest paremini,“ kommenteeris tulemusi teise heategevusorganisatsiooni, The Fawcett Society juht Alesha De-Freitas. Tema sõnul näitab uuring, et ettevõtted diskrimineerivad naisi süstemaatiliselt ja ebaseaduslikult.

Peale eeltoodu selgus vastustest ka, et ligi kolmandik meessoost juhtidest arvas, et ettevõtted näevad liiga palju vaeva selle nimel, et töökohal oleks sooline tasakaal.

Young Women’s Trust küsitles muu hulgas ka 4000 noort naist. Selgus, et peaaegu iga neljas naine on saanud sama töö eest meestest vähem palka. Pooled vastajad olid mures, et neil on raske oma ettevõttes kõrgemale ametikohale tõusta.