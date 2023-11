Kaubanduskett suurendab perekaardi omanikele pakutavate soodustuste hulka

„Oleme Perekaardi omanikele juba mitu kuud soodustusi pakkunud ning selle aja jooksul on meile selgeks saanud, et tahame neid veelgi rohkem aidata. Meil on rõõm anda natukene rohkem meelerahu neile ning andes rohkem soodustusi, loodame aina rohkem lasterikkaid peresid Lidli poodides näha ja pakkuda neile head võimalust oma sisseoste odavamalt ja mugavamalt teha,“ kommenteeris Lidl Eesti esindaja Katrin Seppel.

„Meil on väga hea meel, et alates augustist kuuluvad Perekaardi partnerite hulka ka Lidli kauplused. Meie rõõmu jagavad ka Perekaardi kasutajad, perede tagasiside on olnud väga positiivne. Seda toredam on kuulda, et jõulude eel on Lidli poodides soodustoodete valikut laiendatud,“ ütles Eesti Lasterikaste Perede Liidu Perekaardi assistent Reet Kiidjärv.