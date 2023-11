Uuring: inimesed peavad aastalõpu tähtpäevade eelarvetes kokkuhoiukohti leidma

Citadele tellitud uuringust selgus, et praegune keeruline majandusolukord mõjutab 53% vastanute detsembri tähtpäevade pidamise harjumusi. Kolm protsenti vastanutest ütles, et nende traditsioonide hulgast kaob detsembris välismaale reisimine, 16% inimestest plaanib vähendada kinkidele kuluvat raha, 18% vastanute kokkuhoid tuleb jõulukaunistuste ja toidu arvelt. Varasemast enam plaanib külalistega kulusid jagada või tähtpäevi kellegi teise juures tähistada 16% vastanutest.

Citadele panga jaekaubanduse juhi Marina Hakiaineni sõnul on ootuspärane, et halvenenud majanduskliima inimeste tähistamisharjumusi mõjutab, kuid seetõttu ei peaks inimesed detsembris toimuvatest sündmustest vähem rõõmu tundma. „Kuna pikk inflatsioon, kõrged intressid ja majanduse habras olukord on Eesti inimestele mõju avaldanud, siis on ka mõistetav, et jõule ja aastavahetust tuleb paljudel tagasihoidlikumalt tähistada. Tegelikult võib igaüks leida ohtralt nippe, kuidas pühadel säästlikumalt läbi ajada, olgu selleks siis jõuludel üksnes lastele kingituste tegemine, loosipakid või aastavahetuseks ilutulestiku ostmata jätmine. Tehke koos perekonna või sõpradega ühine ajurünnak, eelarve ja leidke säästukohad,“ ütles Hakiainen.