„Käesoleva finantsaasta esimene kvartal algas heade tulemustega Suurbritanniast, kalakasvatus hooaeg on täies mahus käivitatud ja Eesti kannatab siiani Soome ekspordi katkemise all kuni 2023 lõpuni. Esimene kvartal on üks vaiksemaid hooaegasid, võrreldes kõrghooaegadega Q2 ja Q4,“ kirjutas PRFoodsi juht Indrek Kasela börsiteates.