Galerija Centrsi võttis edasiseks arendamiseks üle äriühing Newsec

„Riia südames asuv Galerija Centrs on juba aastakümneid olnud üks linna sümboleid. See on lahutamatu osa Riia elanike ja külaliste elust ning me oleme väga uhked, et see ainulaadne 1938. aastal ehitatud kinnisvaraobjekt kuulub nüüd meie fondi portfelli. Me tunneme suurt vastutust, et kohandada kaubanduskeskus Baltimaade suurima pealinna Riia praeguste vajadustega ja säilitada seejuures ka selle ajaloolist väärtust. Viimastel aastatel on tehtud märkimisväärseid investeeringuid kaubanduskeskuse renoveerimisse, et avada uusi alasid ja pakkuda külastajatele ainulaadset ostukogemust. Meil on hea meel kuulda, et Riia elanikud ja külalised hindavad neid ümberkorraldusi,“ ütles Baltic Horizon Fundi juht Tarmo Karotam.

Galerija Centrsi haldamise usaldamine kinnisvarafirmale Newsec on järgmine samm kaubanduskeskuse arengustrateegias. Baltic Horizon Fundi juhtkonna sõnul võimaldab see keskusel säilitada oma ainulaadse ja tulevikku vaatava iseloomu. Äriühing Newsec võib olla uhke oma ulatusliku kogemuse üle kaubanduskeskuste haldamisel kogu Balti piirkonnas. Selle hallatavate objektide hulgas on ka Leedu pealinnas Vilniuses asuv kaubanduskeskus Europa, mis kuulub Baltic Horizon Fundile.

„Me hindame väga seda usaldust, mida meie partnerid on meie suhtes üles näidanud, andes sellise ainulaadse ajaloo ja tähtsusega kaubanduskeskuse meie hallata. Meie meeskonna jaoks on see koostöö tunnustus meie aastatepikkusele edukale tööle ja kogemustele seda tüüpi objektide arendamisel,“ sõnas Newseci esindaja.