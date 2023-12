KUULA | Infortari juhid: ettevõte kasvab edasi ning teenitud kasum ei jää ühekordseks

Samuti kummutasid nad investorite kartuseid, justkui oleksid ettevõtte energeetikasegmendi viimase poolteise aasta tulemused erakorralised või ühekordse iseloomuga.

Tänavu on Infortar üheksa kuuga teeninud kasumit ligi 270 miljonit eurot, millest 159 miljonit on aga ühekordne kasum Läti gaasiettevõtte Gaso ostust. Selliseid ühekordse kasumiga tehinguid ei hakka Talgre sõnul kindlasti igal aastal toimuma, kuid ka Gaso ühekordse osata on kasum 110 miljonit eurot. „Meile tundub küll, et ettevõte on tugevatel jalgadel, ettevõte kasvab,“ ütles Talgre. Praegune tase ongi tema sõnul see, kus ettevõte tahab püsida.

Paljud võivad Infortari energeetikavaldkonna ettevõtet Eesti Gaasi ekslikult pidada ainult Eestis tegutsevaks ettevõtteks. „Reaalsus on see, et rohkem kui 80% müügimahtudest on praegu väljaspool Eestit, kogu kasv on tulnud väljastpoolt Eestit. Kogu kasumlikkuse kasv on tulnud peaasjalikult mahtude kasvust,“ märkis Talgre. Kuigi Eestis on Infortar suur ettevõte, ollakse tema sõnul Euroopa kontekstis väike- ja keskmise suurusega ettevõtete seas ning kasvuambitsiooni on.

Kuula saatest pikemalt:

Gaasivõrgud käituvad Talgre sõnul sarnaselt näiteks Tallinna Veega, mis on reguleeritud vara, millel reguleerija lubab teenida mingi koguse tootlust. Tootlus on seetõttu riskivaba ja ajas stabiilne.

Just rahvusvaheliselt ettevõte kasvada tahabki, kinnitas saates ka Infortari juhatuse liige Ain Hanschmidt. Tema sõnul annab viiel turul – Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Poolas (sh on Poola turg üksi neli korda suurem kui Balti riigid ja Soome kokku) – tegutsemine tulevikus võimalusi, mida on võimalik realiseerida. „See on selge. Küsimus on selles, kas me selle ära tunneme ja suudame seda realiseerida, aga minevikust on näha, et oleme suutnud,“ ütles Hanschmidt enesekindlalt.

Et rahvusvaheliselt edasi laieneda, on kasulikum olla noteeritud. See ongi Hanschmidti sõnul üks börsiletuleku põhjuseid.