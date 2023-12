Just nendes linnades on maailmas kõige kallim elada

Andmed pärinevad majandusuuringutega tegeleva ettevõtte Economist Intelligence Uniti (EIU) aruandest. Nimekirjas kahele esimesele linnale järgnevad Genf, New York ja Hongkong.

Keskmiselt on maailmas kohalikus valuutas tõusnud hinnad kaupade ja teenuste puhul 7,4 protsenti. See on langus võrreldes eelmise aastaga, kus hinnad tõusid koguni 8,1%. Siiski jääb näitaja oluliselt kõrgemaks kui aastatel 2017-2021.