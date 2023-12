Ministeerium: majanduslangusele vaatamata on olukord tööturul tervikuna rahuldav

Eesti seisukohast olulistes riikides kahanes SKP Soomes, Rootsis ja Saksamaal. Sellel aastal on meie töötlevat tööstust ja ühtlasi eksporti oluliselt pärssinud raskused Põhjamaade kinnisvaraturul ning sedakaudu ka ehitussektoris. Eesti töötleva tööstuse toodangust moodustab puidutöötlemine ja mööblitööstus pea kolmandiku, mistõttu on nõudluse järsk langus põhilistel eksporditurgudel selgelt tunda ka SKP statistikas. Kui mööblitööstuse toodangut on võimalik viia ka kaugematele turgudele, siis näiteks puitmajamoodulite transport parema majanduskonjunktuuriga kaugematesse riikidesse on keeruline.

Olukord tööturul pole oluliselt halvenenud, kuigi kolmandas kvartalis pöördus hõivatute arv Maksu- ja Tolliameti andmetel aastases võrdluses kergesse langusesse. Valdavas osas on selle taga töötlev tööstus ja needsamad puidutöötlemisega seotud harud, samuti veondussektor, mis on piiriülese kaubandusega otseselt seotud. Töökohti on kaotamas ka ehitussektor, mis on intressimäärade jõulise tõstmise oodatud tagajärg, samuti on vähem vaja ehitusega seotud inseneri- ja arhitektiteenuseid. Ülejäänud sektorites hõive püsis või kasvas. Töötukassa andmetel on registreeritud töötute arv eelmise sügisega võrreldes veidi kasvanud, umbes 2000 inimese võrra ja esialgu kasv jätkub.