Swedbanki peaökonomisti karm avaldus: Eesti majanduse väljavaade on oodatust halvem

Tööjõukulud kasvavad liiga kiiresti

Tööjõukulude kasv küll aeglustub tasapisi, kuid see on SKP jooksevhindade kasvu arvestades liiga suur. Alates eelmise aasta viimasest kvartalist on see lõhe üha suurenenud. See näitab, et ettevõtetel hakkab olema üha keerulisem senist tööjõukulude kasvu hoida ehk palgakasv aeglustub ja töötusemäär suureneb.