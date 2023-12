Eesti Gaas langetab gaasi hinda 20 protsenti

„Sügisesed prognoosid ja riskid pole realiseerinud, mistõttu on gaasi maailmaturu hind liikunud tagasi sügise hinnatasemele, gaasimahutid on Euroopas täis ja varustuskindlus tagatud,“ märkis Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.

„Praegune gaasihind on kordades soodsam kui aasta tagasi ning ka eeloleva talve prognoosid hetkel hinnatõusu ei näita – algavale talvele võib gaasitarbija vastu minna nii meie piirkonnas kui terves Euroopas rahuliku südamega,“ lausus Kaasik.

Kui varem jõudis maagaas Eestisse peamiselt mööda torustikku Venemaalt, siis juba ligi poolteist aastat on see suund kinni ning on toimunud täiemahuline pööre läände. Maagaas tuuakse nüüd valdavalt Ameerika Ühendriikidet ja Norrast veeldatud kujul ehk LNG-na Soome Inkoo ja Leedu Klaipeda terminalidesse.