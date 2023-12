Maakler varjas üürikorteri kõrvalkulusid. Tarbijakaitse käskis vahendustasu kliendile tagasi maksta

Klient oli maaklerile tasunud 400 eurot, kuid kuna üürileping jäi sõlmimata just seetõttu, et maakler ei teavitanud klienti täiendavatest tasudest, soovis klient maakleritasu tagasi. Klient pöördus tarbijavaidluste komisjoni.

Tarbijavaidluste komisjon vaagis asja ja leidis, et antud juhul oli tegemist maakleri olulise eksimusega, kuna kliendile jäeti mulje, et kõrvakulud on madalad. Samuti ei esitanud maakler kliendile vastavaid arveid. Lisaks survestas maakler klienti kiiresti otsustama ja lepingut sõlmima. Hiljem, pärast maakleritasu maksmist, selgus siiski, et kõrvalkulud ületavad kliendi mõistlikke ootusi ning kui ta oleks neist teadnud, poleks ta ka üürilepingut sõlminud.