SEB uuring: kolmandik eestimaalastest ei suuda iga kuu raha kõrvale panna

„Näeme, et ebakindel majanduslik olukord paneb inimeste rahalised võimalused proovile ning igakuiseks säästmiseks ei jagu alati piisavalt vahendeid. Siiski on poole aasta jooksul stabiilsena püsinud nende inimeste osakaal, kes panevad püsivalt raha kõrvale – nii tänavu veebruaris kui ka oktoobris läbiviidud uuringu põhjal säästab iga kuu sama palju ehk ligikaudu 24% Eestis elavatest inimestest. Säästmisvõimalustest on viimastel kuudel klientide seas hüppeliselt kasvanud hoiuste populaarsus, alates aasta algusest on kasv olnud ligi 100% – kindlasti on siin oma mõju sellel, et Eesti pankade tähtajalistele hoiustele makstavad intressimäärad on euroala kõrgemate hulgas,“ selgitas SEB eraklientide segmendijuht Evelin Koplimäe.