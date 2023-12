Miks tasub ettevõttel hinnata oma süsinikujalajälge?

„Üha enam ootavad tarbijad ettevõtetelt, et nende tooted ja teenused oleks kestlikud, vastupidavad, energia- ja ressursitõhusad ning ringlusse võetavad. Ettevõtte pikaaegseks arenguks ja Euroopa turul konkureerimiseks on vaja olla teadlik ettevõtte ning selle toodete ja teenuste omadustest ning jalajäljest ja peab suutma seda veenvalt ka klientidele tõestada. Hea viis, kuidas seda teha, on omada Euroopa Liidus aktsepteeritavaid analüüse, märgiseid ja sertifikaate.

Tagasiside on olnud valdavalt positiivne ja süsinikujalajälje on ära hinnanud kaks juhtivat ettevõtet, mis loovad teed väiksematele ettevõtetele kogu regioonis.“

Millega teie ettevõte tegeleb?

Genetrade on saunamaterjalide tootmise, turustamise ja paigaldamisega tegelev ettevõte. Põlvas on meil tootmistsehhid ja Soomes Vantaas ladu ning oma paigaldusmeeskond.

Praeguseks on kujunenud nii, et umbes 40% toodangust läheb edasimüüjatele Eestisse ja mujale maailma ning 60% paigaldame ise Soomes võtmed-kätte-lahendusena.

Miks otsustasite hinnata oma ettevõtte süsinikujalajälge?

Kuna tahame nii iseenda kui ka keskkonna jaoks olla rohelisemad ja pakkuda ka oma klientidele kestlikku toodet, võtsimegi vastu otsuse sellega võimalikult kiiresti algust teha. Viimase aasta jooksul on ka meie kliendid ehitusvaldkonnast (suured ehitusfirmad, kellele teeme saunu) hakanud küsima, et kas meil oleks võimalik oma tootmine sertifitseerida roheliseks, et ka nemad saaksid pakkuda järjest rohelisemaid tooteid (elamuid). Usume, et juba varsti annab see kindlasti ka konkurentsieelise. Samuti tahame oma tegemistega olla eeskujuks teistele ja jätta väiksema jälje loodusesse.