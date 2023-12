Palgatõusu ei pakuta kandikul. Kuidas palka ise juurde küsida?

Lisaks nähtub, et pea 50% vastanutest on otsustanud kõrgema palga saamiseks uut töökohta otsida. Alati ei pea aga kõrgema töötasu nimel tööandjat vahetama. SEB personali ja koolituse divisjoni direktor Margit Pugal selgitab, mida töötaja võiks palgateemadest teada.

Uuri, millistel põhimõtetel toimub töötasude üle vaatamine

Juba tööle asudes võiks töötaja oma otseselt juhilt uurida, mis alustel ja põhimõtetel toimub organisatsioonis töötasude ülevaatamine. Mitmetes ettevõtetes, sealjuures ka SEB-s, on juurutatud töötasupoliitika, mille järgi vaadatakse kord aastas kõikide töötajate palgad üle. See küll ei pruugi tähendada, et kõik töötajad saaksid automaatselt palka juurde, kuid võimalus on olemas.

Samas on ka organisatsioone, kus kindel töötasupoliitika puudub, mis annab töötajatele võimaluse ise palgatõusu küsida. Juht ei pruugi teada, et töötaja on oma palga suhtes rahulolematu, kui viimane sellest märku ei anna. Palgateemalise vestluse alustamine võib olla keerukas ja ehk ka pisut hirmutav, kuid kui selleks põhjalikult ja argumenteeritult ette valmistada, siis võib tulemus olla ootuspärane ja positiivne.

Kui palgatõusu küsimine ebaõnnestub, siis tasub mõelda, mis läks valesti. Öeldakse küll, et küsija suu pihta ei lööda, kuid seda eeldusel, et töötaja oskab ka põhjendada, millega on ta palgatõusu välja teeninud. On see kas lisaülesannete või -vastutuse võtmine, eelnevalt seatud eesmärkide täitmine või muu lisaväärtuse loomine. Palgatõusu küsimine konkreetsete argumentideta ei kanna üldjuhul vilja.

Karjääriredelil liikumine ei pea piirduma kindla ametikohaga

Karjääriredelil edasiliikumine võib olla üks viisidest, kuidas saavutada soovitud palgatõusu. Karjääri tegemiseks ei pea alati tööandjat vahetama, sest on palju ettevõtteid, kus on võimalik liikuda edasi organisatsioonisiseselt. Mida suurem on organisatsioon, seda rohkem võimalusi edasi pürgimiseks.