Regionaalhaigla verekeskuse töökuulutuses eksiti seaduse vastu

Nimelt nõuab Verekeskus, et kandideerija valdaks eesti keelt C2 tasemel ehk räägiks seda emakeelena. Seaduses on aga sätestatud, et sellist nõuet ei tohi töökuulutuses olla. Töökuulutuses on kirjas, et verekeskuse uus kvaliteedijuht juurutab ja kujundab verekeskuses kvaliteedijuhtimise põhimõtteid ja korraldab kvaliteedi tagamise osakonna tööd.