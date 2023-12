Soomes plaanivad Bolti autojuhid nädalavahetusel hindade alandamise vastu streikida

Bolti autojuhid ei ole nimelt rahul töötingimustega, hinnastamise ja vahendustasuga. Bolt alandas hiljuti kilomeetri- ja minutitasu 10 protsenti, vahendustasu aga ei muudetud. Autojuhtide sõnul on Bolti rakenduses pakutavad hinnad nüüd ülemäära madalad ja Bolti võetav vahendustasu liiga kõrge. Sõidu miinimumhind kliendile on 6,50 eurot. Helsingis on Bolti vahendustasu 20 protsenti ning Turus ja Tamperes 15 protsenti.

Hoiatusstreik peaks algama reede õhtul ja lõppema pühapäeval. Streigis osalevate juhtide arv pole teada, kuna ametlikku esindajat sel pole. Info on liikunud sotsiaalmeedias. Ühes streigiga seotud ingliskeelses WhatsAppi grupis on näiteks üle 270 liikme.

Boltist öeldi ajalehele vaid, et ettevõte on kursis juhtide rahulolematusega, kuid nad usuvad, et uus hinnamudel on ka juhtidele hea, kuna suurendab nõudlust. „Juhtide keskmine töötasu on juba tõusnud 15 protsenti,“ tõi ettevõte esile.