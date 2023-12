Kontol ainult sendid. Isiklikust heaolust loobuvad kultuurikorraldajad seisavad silmitsi elu raskeima ajaga

Novembrikuu alguses laius kolme Eesti öökultuuri esindaja arvel mõnikümmend eurot, halvimal korral koguni sendid. Kultuurikorraldajate sõnul on see aga tavapärane, mil ees ootavad uue nädala üritused, kuid vahendeid nende korraldamiseks napib. Pealegi karjuvad eemalt veel kõiksugu maksmata arved, mis võivad teinekord kümnete tuhandete eurodeni küündida. Nii jääbki loota, et just uus üritus aitab eelmise miinused korvata.