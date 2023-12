Addenda e-akadeemias koolitavad end igal aastal tuhanded inimesed

„Teadmiste täiendamine on nagu purjekas, mis kasutab edasi liikumiseks tuult – kes purje ei tõsta, jääb paigale ja kaotab võimaluse uutele avastustele,“ ütleb Eesti ühe edukama koolitusettevõtte asutaja ja juhatuse liige Virve Roosimägi. „Kaasaegse maailma arengutempo on nii hoogne, et elukestev õpe on muutunud uueks normiks. Tugevaks spetsialistiks ega heaks juhiks ei sünnita, vaid kasvatakse õppimise ja kogemuste kaudu. Oleme üle 21 aasta olnud ettevõtetele ja avaliku sektori organisatsioonidele heaks partneriks personali arendamisel. Addenda koolitustel on osalenud enam kui 100 000 inimest. Meid innustab jätkuvalt pingutama nii see rõõm kui ka kasu sellest väärtusest, mida näeme meie tegevuse kaudu sündimas.“