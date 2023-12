Euronics võtab kõigis kauplustes kasutusele elektroonilised hinnasildid

Eestis kasutavad juba elektroonilisi hinnasilte valitud tootekategooriates või osades kauplustes üksikud jaeketid, kuid terviklikult ei ole selline süsteem suurtes jaekettides veel väga levinud. Euronics on esimene tehnikakaupade kett Eestis, kes läheb üle täiselekroonilistele hinnasiltidele.

Euronicsi jaekaubanduse juht Kaidi Kelt selgitas, et tööjõukulude kasvades on mõistlik hindade muutmist automatiseerida. „Kuigi esmapilgul paistab elektroonilise hinnasildi tükihind kulukam kui paberi puhul, siis tänaste tööjõukuludega tasub see end ära,“ rääkis Kelt. „Elektroonilised hinnasildid aitavad tõsta tööjõu efektiivsust, välistada inimlikke eksitusi ja pakkuda paremal tasemel klienditeenindust, sest kliendikonsultandid saavad keskenduda oma põhitööle.“

Täiselektrooniline hinnasiltide süsteem teeb ka käibemaksutõusust tingitud hinnamuutuse lihtsamaks, kuna hindade muutmine käib vajadusel sekunditega.

Lisaks põhjendas Kelt, et elektroonilised hinnasildid on pabersiltidest keskkonnasõbralikumad ja vähendavad pabersiltide printimise ja plastikümbriste tootmise vajadust. „Elektroonilised hinnasildid hoiavad kokku ligi kümne aasta jagu pabersiltide printimist,“ rääkis ta.

Digitaliseerimise loogiline samm

Neljavärvilised elektroonilised hinnasildid aitavad kampaaniatooteid paremini esitleda ning teevad ostukogemuse terviklikumaks. Siltidel oleva QR-koodi abil saavad kliendid toote kohta Euronicsi e-poest kiiresti lisainfot.

Elektrooniliste hinnasiltide maksumus on 0,5 miljonit eurot ning need on välja töötanud ja arendanud maailma suurim nutilahendustele suunatud ettevõte SES-imagotag. Euronicsi teenuse tehnoloogiapartner on Hansab AS.