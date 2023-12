Jõuludeks valmis. Vaata, kui palju šokolaadi ja piparkooke Kalev selleks talveks tootis

Ta lisas, et majanduse mõõnast johtuvalt tänavu kingitusi ilmselt tegemata ei jäeta, küll aga näeb Kalev praeguste ostude ja suuremate tellimuste pealt, et eelistatakse varasemast väiksemaid ja soodsamaid pakke.

Igal aastal oodatakse ka midagi uut. „Üheks värskeks lemmikuks on kujunenud jõuluvürtsise täidisega tume šokolaad, mis võib juba detsembri alguses poelettidelt otsa lõppeda. Samuti ennustame suurt menu traditsioonilisele Maiuspalale punases jõulukarbis. Uute toodete kõrval ootavad eestimaalased muidugi ka Kalevi nii-öelda jõuluklassikuid, näiteks Vana Tallinna martsipanikomme, millele jääb nõudlus ka pärast pühi,“ sõnas Kaare.

Kalevi jõuluvalikus on 36 erikujundusega toodet, mille seas on klassikalisi lemmikuid ning kuus päris uut toodet. Läbi aegade on ostetud kõige enam päkapiku sussišokolaade, jõuluteemalisi kommipakke, jõuluse lisamaitsega šokolaade ning maheda maitsega piparkooke.