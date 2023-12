Tühjus lettidel. Kodumaist vegan majoneesi pole juba mõnda aega kauplustes

Rimi ostujuht Talis Raak sõnas, et hankijal on olnud juba pikemat aega tehniliste probleemide tõttu tarneraskused mitmetel toodetel, mitte ainult kõnealusel vegan majoneesil.

Prisma kommunikatsioonijuht Kristiina Tamberg ütles, et Tarplani Kaubandus on neid teavitanud tarneraskustest seoses pakkimisliini tootmisvõimsuse langusega. Osade toodete, sealhulgas vegan majoneesi tarnimine on seetõttu pidurdunud eeldatavasti kuni jaanuari lõpuni, lisas Tamberg. Prisma lettidelt aga leiab Tarplani vegan majoneesi suuremat versiooni (450 grammises pakendis).

Maxima kommunikatsioonijuht Mariann Järvela märkis, et Tarplani Kaubanduse majoneeside ja kastmetega on suuremat sorti tootmisprobleemid, mis enne kevadet ei lahene. Ta lisas, et vegan majoneesi tarne raskus on jaanuari lõpuni.