Tööjõuturul paistab lahendus. Ettevõtted said majandusministeeriumilt lootustandva sõnumi

„Luban, et 2025. aastal ei ole kvoot enam 0,1%, või on vähemalt loodud erisused tööjõu sissetoomiseks,“ ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) majanduse- ja innovatsiooni asekantsler Sandra Särav Eesti välistalendipoliitika foorumil. Järgmisel aastal tahame teha ettepaneku kvooti tõsta, lubas ta.

Särav selgitas hiljem Delfi Ärilehele, et sisserände kvoot 0,1% rahvastikust (praegu ca 1300 inimest aastas) pärineb 90ndatest. Eesti ettevõtetel olid siis teised mured kui tööjõu leidmine. Särava sõnul on ettevõtjad öelnud, et sisserände kvoot võiks olla 3-4 korda suurem. Ta ütleb, et kui suurendada kvooti 0,3%-ni elanikkonnast, siis jõuaksime 3800 inimeseni. Tema ütlusel oleks see endiselt konservatiivne rändepoliitika, aga ettevõtetele oleks sellest suur kasu. „Täpne number peab selguma koos ettevõtjatega,“ lausub Särav.