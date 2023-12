Kättemaks Läänele. Putin otsustas Peterburi lennujaama riigistada

Neljapäeva hilisõhtul avaldatud otsusega võtab lennujaama juhtimise üle uus Venemaa ettevõte. Sama korraldusega andis Putin valitsusele ülesande see ettevõte nüüd ka luua. Välisinvestoreid küll kohe oma osalusest loobuma ei sunnita, kuid samas ei ole neil enam näiteks hääleõigust. See õigus on vaid kohalikel ehk vene aktsionäridel.