Päev börsil: kauplejad ootavad vihjeid USA keskpanga tegevuse kohta

Mis veel toimus?

Saunumi jaoks oli november rekordiline ning ettevõtte tegevjuhi Henri Lindali sõnul jõuti ka kasumisse. „Üle 500 000 eurone kuukäive on Saunumi jaoks märgiline mitmes vaates, esiteks on tegemist meie senise rekordkuuga müügis, saunaehituse rekordkuuga ning kindlasti ka kasumliku kuuga“ ütles Lindal. Loe siit.

Euroopa suuremad börsid on reedel kerkinud. Saksamaa aktsiaindeks DAX ligi 0,80% ning Euro Stoxx 50 0,65%. Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on kerkinud 0,55%.

USA börsil on Dow Jonesi tööstuskeskmine ning S&P 500 aktsiaindeks kerkinud vastavalt 0,26% ja 0,05%, kuid Nasdaqi koondindeks on langenud 0,20%. Nii aktsiate, võlakirjade kui dollari liikumised on väikesed ning kauplejad ootavad vihjeid Föderaalreservi järgmiste sammude kohta, vahendab Bloomberg.