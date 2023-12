Uuring: selgus, milline rahasumma teeb inimese õnnelikuks

USAs usub kuus inimest kümnest, et raha eest saab õnne osta, selgus finantsteenuste ettevõtte Empoweri korraldatud uuringust.

Millenniumlaste põlvkond tõi esile, et nemad oleksid õnnelikud, kui saaksid 525 000-dollarist aastapalka.

Keskmine ameeriklane oleks rahul 284 167 dollariga aastas. Z-generatsioon vajaks õnneks 128 000, X-generatsioon 130 000 ja buumerid 124 000 dollarit aastas.

Kui rahalisel õnnelikkusel on oma hind, siis keskmine ameeriklane usub, et see tähendab 1,2 miljoni dollarist netoväärtust.

Eurooplased lepivad väiksema summaga. Lääne-Euroopa ja Skandinaavia inimesed nimetasid 100 000 dollarit aastas oma eluhinnangu pöördepunktiks, kus oleksid eluga rahul. Sellest suurema summa omamine võiks positiivselt muuta nende mõtteid oma elust, leidis Purdue ülikooli 2018. aasta uuring. Ida-Euroopas oli see summa palju väiksem: 45 000 dollarit.

Uuringus tuuakse esile, et emotsionaalne heaolu, põhimõtteliselt õnnelikkus, suureneb koos sissetulekuga kuni 50 000 dollarini Lääne-Euroopas ja 35 000 dollarini Ida-Euroopas.

Sellest suurem summa ei mõjuta enam omaniku õnnelikkust. Tänapäeval oleks see summa Lääne-Euroopa elanike puhul umbes 58 205 ja Ida-Euroopa elanike puhul 40 690 eurot.

Mis on rahaline õnn?

USA uuringu järgi toob rahaline õnnelikkus küsitletutele vabadust, turvalisust ja kergendust.

Uuringust selgus, et rahaline õnn võrdub 67% jaoks sellega, et nad suudavad arved õigel ajal tasuda, 65% jaoks sellega, et saab võlgadeta elada, 54% puhul sellega, et saab igapäevaseid luksuskaupu muretsemata endale lubada, ja 45% jaoks sellega, et on oma kodu.

Üle pooltele olid olulised ka kulutused elamustele koos lähedastega. 37% jaoks oli oma tingimustel pensionile jäämine oluline tegur. Ligi neli viiendikku küsitletud ameeriklasi nõustus, et rahaline õnn võib parandada nende tervist ning tuua tööl rohkem tootlikkust ja loovust. 73% lisas, et loobuks sotsiaalmeediast, kui see tähendaks rahalist õnne.