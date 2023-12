Graafikuga töötajatele tuleb peagi anda rohkem puhkeaega. See võib aga tuua kaasa vastupidise olukorra

Ettepanek on tingitud hiljutisest Euroopa Kohtu lahendist, kus kohus leidis, et iganädalasele puhkeajale tuleb lisada ka igapäevane puhkeaeg. See tähendab, et uue tõlgenduse kohaselt tuleb Eestis graafikuga töötajale anda kord nädalas katkematut puhkeaega varasema 36 tunni asemel 47 tundi ning muude töötajate osas varasema 48 tunni asemel vähemalt 59 tundi.