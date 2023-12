Elisa Eesti AS saatis novembri keskel klientidele välja kirja, kus teatas, et käibemaksumäära 2%-lise tõusu tõttu tõstavad ka nemad hindu. Firma märkis teates, et tegemist on riigi poolt sätestatud regulatiivse muudatusega ja sellega arvestamine on kõigile ettevõtjatele kohustuslik.