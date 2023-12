Võlgnikud teevad ühe suuremaid makseid sularahas

„Kui 2021. aastal oli keskmine summa kuskil 3000 eurot, siis 2022. aastal oli see 4038 eurot ja sel aastal on keskmine summa 7200 eurot,“ räägib pankrotihaldur ja Tartu kohtutäituri Oksana Kutšmei abi Vladimir Kutšmei. Ta tõdeb, et see tekitab kahtlemata küsimuse, miks tehakse nii palju suuremaid sularahamakseid.

„Neid põhjuseid võib olla erinevaid, aga üks variant on, et lihtsalt saadakse mustalt palka. Teine variant on, et pangad on piiranud sissemakseid – need reeglid, mida sularahaga tohib teha ja mida ei tohi, on ka viimasel ajal muutunud,“ räägib Kutšmei.