Võlgnikud on leidnud konto arestimisest väljapääsu

„Üks teema on seotud ka avatud Euroopa ja selliste välismaale registreeritud krediidiasutustega nagu Wise, Paysera, Revolut jne. Nende kasutamise osakaal meil kasvab. Võrreldes pankade pakutavate lahendustega tunduvad need oluliselt mugavamad,“ räägib pankrotihaldur ja Tartu kohtutäituri Oksana Kutšmei abi Vladimir Kutšmei.

See on aga võlgades inimesele hea väljapääs, sest üldiselt ei saa kohtutäiturid nendel kontodel olevale rahale ligi ega seda ka arestida. „Meie jaoks on päris suur proovikivi sinna ligi saada,“ ütleb Kutšmei. Täpset osakaalu ta öelda ei oska, sest pole näha, kas võlgnikel on nendel platvormidel raha, kuid sellest saadakse aimu kaudselt, nähes, kuhu on kantud näiteks riigi toetused, mida maksavad töötukassa ja tervisekassa.