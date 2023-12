FOTOD | Tallinna arenduses on müügis hetkel pealinna kõige kallim uus korter

Laferme ajalooline osa renoveeritakse täielikult ning sellele lisandub modernne, lähiümbruse hoonetega harmooniliselt sobituv juurdeehitus. “Tegu on kõigile tallinlastele teada-tuntud väärika asukohaga Pirita tee ääres Lauluväljaku ja Lillepaviljoni vahel. Viimase kümnendi jooksul on piirkonda rajatud mitu kinnisvaraturul väga kõrgelt hinnatud ja populaarset uut elumaja,“ rääkis hoone müügikorraldusega tegeleva LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing.

Lafermes tuleb kokku 64 külaliskorterit ja 8 äripinda. Korterid on eri suurustes 1-5toalised, mille üldpind on 37-204 ruutmeetrit. Hoones on kõrged laed ja oma päikeseelektrijaam. Saksingu hinnangul on tegu lähiaastate ühe atraktiivseima projektiga Tallinna kinnisvaraturul. Nimelt on Laferme majas Tallinna kõige kallim müügis olev korter pinnaga 257 m2, hind on sellel ca 2 miljonit eurot.