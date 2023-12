Töötukassa: uue töö leidmine on muutunud raskemaks

Novembris kasvas registreeritud töötute arv umbes 2000 inimese võrra, töötukassas on aasta viimase kuu alguses 51 500 registreeritud töötut ja töötuse määr on 7,7%. Kui vaadata varasemaid aastaid, siis novembris on töötus pea alati suurenenud, tänavune + 2000 töötut on sarnane eelmise aasta näitajaga, mitmete varasemate aastate sama kuuga võrreldes on aga kasv olnud mõnevõrra suurem.

Kasv tuli peamiselt sellest, et inimestel on uue töö leidmine muutunud keerulisemaks. Novembris tuli töötukassasse isegi mõnevõrra vähem uusi töötuid kui septembris ja oktoobris, kuid kuna tööle saamine on muutunud raskemaks, siis läks kuu jooksul arvelt maha oluliselt vähem inimesi, kui varasematel kuudel.

Kuu aja jooksul lisati töötukassa töövahendusportaali umbes 3500 tööpakkumist. Nii vähe uusi tööpakkumisi pole sel aastal ühelgi teisel kuul lisatud. Tööpakkumiste arv on kuuga langenud oluliselt ehituses.

Kui vaadata ajaloos tagasi, siis on hea näha, et tegemist pole siiski erakordselt kehva novembriga. Novembris on alati tööpakkumiste arv hakanud langema ja tänavune tööpakkumiste arv on sarnane aastale 2019. Ent siis oli töötuid vähem ja konkurents ühele vabale töökohale seega väiksem kui täna. Novembris 2019 oli töötuid umbes 33 000.

Pisut paremaid uudiseid on kollektiivsete koondamiste rindelt. Kuu aja jooksul anti töötukassale teada 12 kavandatavast kollektiivsest koondamisest ja kokku kaotab töö veidi alla 200 inimese. Seda on vähem kui kahel eelmisel kuul.

Tänavust novembrit eelmiste aastate sama kuuga võrreldes on näha, et tänavune sobib hästi eelmistega samasse ritta. Küll aga torkab tänavu silma see, et kui aasta tagasi olid koondamised suuremates ettevõtetes, siis nüüd on palju lõpetajaid väiksemate seas. Sektorite lõikes ei pakkunud november üllatust – taaskord on enim lõpetajaid töötlevas tööstuses.