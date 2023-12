Kulla hind tegi taas uue rekordi

Kulla hind on tegemas uusi kõrgusi ning analüütikud usuvad, et järgmisel aastal jääb hind üle 2000 dollari, viidates geopoliitilisele ebakindlusele, USA dollari nõrgenemisele ja võimalikele intresside alandamisele.

Kulla hind on tõusnud kaks kuud järjest koos Israeli-Palestiina konfliktiga, suurendades oluliselt nõudlust väärsimetalli järele. Ka intressimäärade alandamise lootus on pakkunud omamoodi tuge sellele tõusule. Usaldusväärse väärtuse säilitajana kipub kuld tegema häid tulemusi ebakindlatel aegadel.

„Nii USA dollari kui intressimäärade taastumine 2024. aastal on hea märk kulla jaoks,“ ütles UOB turgude strateeg. Ta ennustab, et kulla hind võib 2024. aastal jõuda 2200 dollarini. Samamoodi arvab ka teine analüütik, kes usub, et väärismetall on tõusuteel, viidates, et kullauntsi hinnaks 2200 dollarit on reaalne.