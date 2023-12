Miks on raske säästmisega alustada?

Finantsettevõtte Altero Eesti tegevjuht Eylin Kuusemäe räägib, miks me impulsiivselt kulutama kipume, ja jagab nõuandeid, kuidas säästmisega alustada.

Mis on peamised põhjused, miks inimestel säästmine ei õnnestu?

Põhjuseid on loomulikult mitmeid ja need võivad olla seotud nii isiklike otsuste kui ka võimalustega – mõnikord saame midagi muuta, teinekord on see väga keeruline. Levinud teguritest võib välja tuua näiteks puuduliku rahandushariduse ja mitte mõistmise, kui oluline säästmine on.

Loomulikult ei saa eeldada, et säästa õnnestub ka neil, kellel on madal sissetulek, kõrged elamiskulud või mõlemat. „Ruum“ säästmiseks ei teki tühjast kohast ja kui sissetuleku kergitamine või elamiskulude madaldamine pole võimalik, on säästude tekitamine keeruline.

Probleemiks on ka kohustuste haldamine – lihtne on lasta kohustustel üle pea kasvada, see aga sunnib raha kiiresti kulutama. Samuti on inimene üleüldiselt aldis tegema impulsiivseid kulutusi lühiajalise naudingu nimel ilma pikemale perspektiivile mõtlemata.

Miks kipuvad inimesed eelistama endale kohe „kommi“ pakkuda, selle asemel et pikema eesmärgi nimel vaeva näha?

Siin võib sisse tuua psühholoogi ja kirjaniku David McRaney loodud termini „instant gratification monkey“ ehk meie aju impulsiivse osa, mis varjutab ratsionaalset mõtlemist ning eelistab kiiret rahuldust. Inimese aju saab suuremat rahuldust tegevustest, mille tulemus on kohe näha või tunda.

See ei ole läbinisti halb – suuremat ülesannet täites võimaldab töö väikesteks osadeks jagamine ja vaheetappides enese premeerimine hoida motivatsiooni ning pakkuda vaheldusrikkust. Kuid „ahvi“ ei tohi kogu aeg tüüri juurde lasta!

Kas impulsiivne kulutamine on midagi, mis tuleks välja juurida? Või on igal asjal mõõdukas koguses oma koht? Kuidas hinnata, mis on mõõdukas?

Impulsiivne kulutamine pole tingimata halb, kuid sellel võib olla tagajärgi, kui seda ei kontrollita. Selleks, et enese premeerimine erinevate väljaminekutega oleks mõõdukas, on kindlasti vaja distsipliini.