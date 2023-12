Töötukassa maksis pankrotti läinud Eurorale välja läbi aegade suurima maksejõuetushüvitise

Töötukassa maksejõuetush üvitise eesmärk on hüvitada töötajatele tööandja maksejõuetuse tõttu saamata jäänud töötasu, puhkusetasu ja töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitised, mis on neile seadusega ette nähtud.

Eurora seis oli pankroti väljakuulutamise hetkel väga kehv: kohustusi kokku on vähemalt 6,4 miljoni euro eest, varade turuväärtust hinnati kokku aga vaid 2,5 miljonile eurole. Kuigi ettevõtte põhivaraks on märgitud tarkvara, mille raamatupidamuslik väärtus on 7,4 miljonit eurot, siis ei teata reaalsuses, mis hinnaga on seda võimalik müüa. Toote arendamisse panustati vähemalt 12 miljonit eurot.