Entusiasm krüptode osas kasvab: bitcoini hind ületas 40 000 dollari piiri

Viimase seitsme päeva jooksul on bitcoin kerkinud pea 12% ning maksab coingecko.com andmetel 41 680 dollarit. Kõrgemale on liikunud ka teised krüptomündid.

Krüptovarasid on kõrgemale tõstnud sama ootus, mis ka aktsiaid ning teisigi varaklasse: et USA föderaalreserv võib hakata intresse langetama. Krüptovaradele spetsiifilisemalt veab optimismi ka lootus, et töös olevad börsil kaubeldavad fondid ehk ETF-id toovad turule uut nõudlust.