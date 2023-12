Bolt Foodist saab nüüd omale ka jõulukuuse tellida. Vaata, kui palju tuleb puu eest maksta

Kuusepuude tellimine Bolt Foodi rakenduse kaudu on võimalik Tallinnas ja Tartus. Rakenduses leiab kuused teenusepakkuja „Jõulupuud“ valikust, kes kasvatab kuuski Lõuna-Eesti istandustes. Platvormilt leiab erineva suurusega kuuski ja nulgi kõrgusega kuni kaks meetrit ning ka kuusejalgu.

Kuusepuud toimetab kohale spetsiaalne meeskond, kelle sõidukid võimaldavad kuuski transportida. Parima puu valib müügiplatsil välja kuusemüüja, mitte kuller. Kuusepuid saab tellida 24. detsembrini ja platvormil on tellimine avatud iga päev kella kümnest kella 22-ni.

Puid on valikus kaks. Hariliku kuuse eest tuleb kliendil välja käia 20, Kaukaasia nulu eest aga 30 eurot. Võrdluseks: kui riigimetsast tuua kuusk, siis tuleb kuni meetrise kuuse eest välja käia 3 eurot, 4–5 meetrise kuuse eest maksta aga 30 eurot. Jõulukuusk.ee pakub kuuskesid hinnaga 27,45 eurot (1,5–1,8 meetri kõrguste puude kohta) kuni 79,45 eurot (2,5–3 meetri kõrguste puude kohta).

Bolt Foodi Eesti juhi Jaagup Jalakase sõnul on rakendusest kuuse tellimisel mitmeid eeliseid. „Meie hea partner Artiston on valinud ilusaimad ja kaharaimad kuused Bolt Foodi valikusse ja meie kullerid on harjunud toimetama kohale enamat kui vaid toidukaupu. Selliselt saame pakkuda võimalust tellida kuusepuu koju ka neil linnainimestel, kellel pole võimalik või mugav seda ise hankida,“ ütles Jalakas.