Mertsina: töötleva tööstuse langus mõjutab tugevalt kogu Eesti majandust

Nii vähenes tööstussektori tootmismaht oktoobris aastases võrdluses 12%, töötlev tööstus aga 13%. Tööstussektori tootmismaht on aasta algusega võrreldes kukkunud 9%, töötlev tööstus aga 11%. Eelmise aasta kevadesse jäänud tootmismahu tipuga võrreldes on mõlemad aga nüüdseks viiendiku võrra madalamale langenud.

Töötleva tööstuse tootmismaht on vähenenud pidevalt alates möödunud aasta juunist. Oktoobris tuli ligi viiendik tootmismahu langusest puidutööstusest. Ehitusmaterjalide, metalltoodete, elektriseadmete tootmine ja elektroonikatööstus lisasid igaüks veel ligi kümnendiku. Seega oli nende viie tegevusala mõju töötleva tööstuse tootmismahu vähenemisele kokku ligi kaks kolmandikku. Samas poleks ka ilma nendeta ülejäänud töötlev tööstus kasvada suutnud, kuna selle langus on laiapõhjaline. Töötleva tööstuse 23 tegevusalast suurenesid vaid põlevkiviõli tootmine ning laevade ja lennukite remont ja ehitus, kuid nende positiivne mõju oli väike. See on aasta vaates kõige kehvem tulemus, varasematel kuudel on kasvu näidanud tegevusalasid olnud rohkem.

Kuna töötleva tööstuse tootjahinnad langevad, on üha kiiremini vähenenud ka selle majandusharu müügitulu. Oktoobris oli see aastases võrdluses 16% väiksem. Aasta algusega võrreldes on töötleva tööstuse müügitulu vähenenud 11% ja eelmise aasta kevadesse jäänud tipuga võrreldes 17%. Selle majandusharu kasumlikkus (kasumi osakaal müügitulus) on sel aastal tublisti langenud. Hõive on töötlevas tööstuses juba vähenenud ning vähemalt lähiajal see trend tõenäoliselt jätkub.

Ebapiisav nõudlus pärsib tegevust