Ajujaht 2023 võitjad suunavad võiduraha müügitegevustele: mentorid ei lasknud meil reelt maha kukkuda

Ajujaht on Eesti tuntuim iduettevõtete kiirendi, kus saad enda äriidee ja tiimi professionaalide käe all proovile panna.

KIUD Technologies asutaja ja tegevjuhi Kaie Kaas-Ojavere sõnul oli konkursist osavõtmine suurepärane kogemus. „Tunneme, et oleme jõudnud nii KIUDi kui ka proffesionaalidena uuele tasemele. Kui sa ikka harjutad 6 kuud oma mõtteid selgelt ja lühikese ajaga (1-3 minutilised pitch’id) väljendama ja ning teravatele küsimustele vastama, siis hakkab aju kiiremini reageerima ning jutt muutub soravaks,“ selgitas Kaas-Ojavere Ärilehele.

Ajujahi programmi suurimaks eeliseks peab ettevõtja personaalseid mentorid, kes ei lase ree pealt maha kukkuda ning aitavad ja motiveerivad endast maksimumi andma. Lisaks pakub kiirendiprogramm erakordselt kvaliteetseid koolitusi ning kohtumisi idufirmade asutajatega, kes jagavad oma päriselulisi kogemusi.

„Oleme rõõmsad ja tänulikud, et tutvusime energiliste ja tarkade kaasvõistlejatega, kellega loodame jääda suhtlema pikkadeks aastateks,“ lisas KIUDi asutaja.

Potentsiaali palju enamaks

Ajujahi võit on idufirmale tõestusmaterjal sellest, et see, mida KIUD teeb on ühiskonnale oluline. Sünteetilised ja segakiulised tekstiilijäätmed on suur probleem, mis vajab põletamisest ja prügimägedel ladestamisest paremaid lahendusi.

„KIUDi tekstiilijäätmetest jäik ja vastupidav pakkematerjal on meie esimene toode, aga näeme, et sellel toormaterjalil on potentsiaali palju enamaks. Ajujahi võit võimaldab meil edasi liikuda materjaliarendusega ja alustada uusi projekte. Lisaks suuname võiduraha müügitegevustele, et suurendada ekspordi mahte,“ lisas Kaie Kaas-Ojavere.

Pakendi eripäraks on tekstuur, mis võimaldab kleepse ja teipe kinnitada ning eemaldada pakendit rikkumata. Lisaks on pakendid personaliseeritavad, võimaldavad erinevaid lahendusi alates transpordipakendist kuni luksusliku tootepakendini.

Pakendi eluiga on 20 kasutuskorda ning eluea lõppedes saab need uuesti ümbertöödelda toormaterjaliks. KIUD pakendite ökoloogiline jalajälg on 50% väiksem võrreldes traditsioonilise lainepapiga, tootmisprotsessis ei kasutata vett ega kemikaale.